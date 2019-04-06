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ضيوف المجموعة 14 لبرنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

ضيوف المجموعة 14 لبرنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
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تواصل – واس:

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اليوم ضيوف المجموعة الرابعة عشر من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، حيث رحب القائمون على المجمع بالزوار وتهنئتهم بسلامة الوصول إلى المملكة، فيما قدموا شرحاً عما يقوم به المجمع من أعمال تخدم كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام.

ويأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وبمتابعة حثيثة من الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم .

وقدم لضيوف المجمع نسخا من القرآن الكريم وترجمة لمعانيه .الذين أعربوا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولمعالي وزير الشئون الإسلامية على ما يقومون به من خدمة لكتاب الله ، معبرين عن مشاعر الفرح والسرور بزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

وأبدوا إعجابهم بما تقدمه المملكة للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات ، مشيدين بمنهج المملكة الإسلامي المعتدل والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة في مناصرة قضايا المسلمين وتقديم العون والدعم في كل زمان ومكان .

من جانبه أوضح الأمين العام للمجمع الدكتور بندر السويلم أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تشرف باستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين لإطلاعهم على أكبر مطابع في العالم لطباعة المصحف الشريف وليشاهدوا عن قرب الجهود الكبيرة المادية والمعنوية التي تبذلها المملكة بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين – حفظهما الله – لخدمة كتاب الله العزيز .

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