الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«مدني الرياض»: وفاة متطوع أثناء عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر»

«مدني الرياض»: وفاة متطوع أثناء عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر»

مستخدماً «حديدة».. وكيل مدرسة ينهال بالضرب على طالب مريض في الرياض

مستخدماً «حديدة».. وكيل مدرسة ينهال بالضرب على طالب مريض في الرياض

قائدة مدرسة الأمواه تكشف تفاصيل صادمة بعد حادثة المعلمات المفجعة

قائدة مدرسة الأمواه تكشف تفاصيل صادمة بعد حادثة المعلمات المفجعة

«الصندوق العقاري» يودع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

«الصندوق العقاري» يودع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

وفاة عميد أسرة «آل الشيخ».. الأقرب للإمام «ابن عبدالوهاب»

وفاة عميد أسرة «آل الشيخ».. الأقرب للإمام «ابن عبدالوهاب»
0

تواصل – الرياض:

توفي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، الذي كان يلقب بعميد أسرة آل الشيخ في المملكة وأقربهم درجة للإمام محمد بن عبدالوهاب، عن عمر ناهز 93 عاماً، وفقاً لمقربين نقلوا عنه سابقاً أنه من مواليد 1344 هجرية الموافقة للعام 1925 ميلادية.

ونعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم السبت عمه الراحل، وأوضح في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، وتمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر بمسجد الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في الرياض.

فيما نعاه عدد من الوجهاء والمشايخ، حيث كتب الدكتور رياض بن سعيد: “وفاة آخر أحفاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الشيخ الوجيه الصالح محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، وأتقدم بالعزاء لكافة أسرة آل الشيخ ولابنه حبيبنا د الشيخ صلاح رحمه الله وجمعة مع أئمة الدعوة في الجنة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«آل الشيخ»: نظام ولاية الفقيه يحاول إنشاء ميليشيات في كل بلد

«آل الشيخ»: نظام ولاية الفقيه يحاول إنشاء ميليشيات في كل بلد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نظرية جمع الحطب!
مقالات

نظرية جمع الحطب!

المزيد
الطوفان القادم 4
مقالات

الطوفان القادم 4

المزيد
إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>