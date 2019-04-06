وفاة عميد أسرة «آل الشيخ».. الأقرب للإمام «ابن عبدالوهاب»

تواصل – الرياض:

توفي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، الذي كان يلقب بعميد أسرة آل الشيخ في المملكة وأقربهم درجة للإمام محمد بن عبدالوهاب، عن عمر ناهز 93 عاماً، وفقاً لمقربين نقلوا عنه سابقاً أنه من مواليد 1344 هجرية الموافقة للعام 1925 ميلادية.

ونعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم السبت عمه الراحل، وأوضح في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، وتمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر بمسجد الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في الرياض.

فيما نعاه عدد من الوجهاء والمشايخ، حيث كتب الدكتور رياض بن سعيد: “وفاة آخر أحفاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الشيخ الوجيه الصالح محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، وأتقدم بالعزاء لكافة أسرة آل الشيخ ولابنه حبيبنا د الشيخ صلاح رحمه الله وجمعة مع أئمة الدعوة في الجنة”.