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القيادة تهنئ رئيس جمهورية القمر بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية القمر بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك المفدى: ” يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.

 كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال سمو ولي العهد: “يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق”.

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