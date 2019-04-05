أمطار غزيرة على منطقة نجران.. و«الدفاع المدني» يحذر

تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء الجمعة، أمطار غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران ومحافظة خباش ومركزي الحصينية وسلطانة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، سالت بعض الأودية والشعاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 12 من منتصف الليل.

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.