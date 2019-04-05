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اليمن.. مقاتلات التحالف تدك تجمعات وآليات حوثية في حجة

اليمن.. مقاتلات التحالف تدك تجمعات وآليات حوثية في حجة
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تواصل – وكالات:

استهدف طيران التحالف، الجمعة، تجمعات ومركبات عسكرية لمليشيا الحوثي، بأربع غارات، شمال مركز مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تجمعات حوثية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير 4 مركبات عسكرية.

وكانت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة قد نفذت عملية نهاية الأسبوع قبل الماضي، حررت خلالها أجزاء واسعة شمال مديرية عبس، وصولاً إلى تخوم مزارع الجر غرب مركز مديرية عبس كبرى مدن محافظة حجة.

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