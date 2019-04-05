توقعات طقس السبت.. أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت، على المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل التوقعات مناطق “الرياض، الشرقية، نجران، مرتفعات جازان وعسير والباحة، مكة المكرمة”.

وتتمثل الحالة الجوية، في سماء غائمة إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة شمال المملكة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الغربية والجوف، والحدود الشمالية.