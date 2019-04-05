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وصفه بـ «إبليس».. أستاذ جامعي يقتل إمام مسجد أثناء سجوده في الصلاة (فيديو)

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تواصل – وكالات:

شهد حي الهرم بمصر حادثا مأساويا راح ضحيته إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة، بطعنات قاتلة من أستاذ جامعي.

وتشير تفاصيل الحادث المروع الذي شهده مسجد الرحمة بمنطقة التعاون بحي الهرم بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، إلى سجود المصلون خلال الركعة الثانية لصلاة الجمعة، وبعدها سمعوا أصواتا غريبة، وهمهمات، تلتها صرخات من إمام المسجد.

وأقدم بعض المصلين، على قطع صلاتهم، لاستطلاع الأمر، ليجدوا أنفسهم أمام جريمة قتل بشعة، حيث اكتشفوا أن الإمام ملقى على الأرض، ومطعون بسكين في ظهره، والدماء تنزف بغزارة، وعلى الفور تمكنوا من ضبط قاتله قبل أن يهرب من المسجد وحصلوا منه على اعترافات مصورة.

وقال شهود عيان إن الإمام الشاب محمد العدوي البالغ من العمر 35 عاما، أنهى خطبة الجمعة بمسجد الرحمة بشارع الأمراء بالتعاون بحي الهرم، وخلال سجود الركعة الثانية أطال في السجود، وسمعوا صرخاته، فاقتطعوا الصلاة، واكتشفوا أن أحد الأشخاص طعنه بسكين في ظهره، وحاول الفرار من المسجد لكن المصلين تمكنوا من ضبطه وتقييده لحين وصول الشرطة.

وقال المتهم في اعترافاته إنه قتل إمام المسجد لأنه “إبليس”  واصفا نفسه بـ “خليفة الله”، وأن المجني عليه قام بإلقاء خطبة الجمعة رافضا نصيحته له بالاكتفاء بقراءة آية الكرسي، وعدم إلقاء خطبة.

 فيما قال أحد المصلين يعرف القاتل إن سبب القتل هو قيام الإمام بإلقاء خطبته عن الزواج والطلاق، مضيفا أن القاتل أستاذ جامعي بكلية الزراعة ويدعى أحمد م يبلغ من العمر 41 عاما، وتم فصله عن العمل بسبب معاناته من مرض نفسي تعرض له عقب انفصاله عن زوجته، وفقا لـ”العربية نت”.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن المتهم دخل المسجد حاملا سكينا، وتخطى صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، وسدد 3 طعنات في جسد الإمام الذي سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، فيما تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي قررت عرضه على لجنة طبية للكشف عن قواه العقلية.

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