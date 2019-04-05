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واقعة صادمة.. طعن خطيب مسجد بالنماص قبيل صعوده المنبر

واقعة صادمة.. طعن خطيب مسجد بالنماص قبيل صعوده المنبر
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تواصل – فريق التحرير:

في واقعة صادمة لجموع المصلين، سدد شخصٌ طعنة لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص التابعة لمنطقة عسير، الشيخ علي آل الشيخ، قبل الصعود لمنبر الجمعة اليوم، حيث أصابت الطعنة كتف الإمام، ونقل لمستشفى النماص العام للعلاج.

وأكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمحافظة النماص، الشيخ عبدالله ناصر، أن جماعة المسجد أسرعت لتخليص الخطيب من المعتدي الأربعيني الذي باغته قبل صعوده للمنبر من الباب الأمامي، بعد أن سدد له طعنة قريبة من الكتف، وسُلم الجاني للجهات الأمنية.

فيما أوضح خطيب الجامع الشيخ علي آل الشيخ؛ وهو خمسيني وهو إمام الجامع وخطيبه منذ أكثر من 20 عاماً، أنه أثناء جلوسه في الجامع قبل صعود المنبر باغته الرجل بطعنة؛ فهرع المصلون القريبون للسيطرة عليه، وتخليصه منه، وقاموا بنقله للمستشفى.

وأكد أنه ليس بينه وبين الرجل أي خلافات على الإطلاق، ولا يعلم سبب هجومه المباغت، ولكن حتماً سيكون الخبر اليقين لدى الجهات الأمنية التي تولت القضية.

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