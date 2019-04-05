«واتسآب بيزنس» متاح لأجهزة آيفون في جميع أنحاء العالم

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تواصل – فريق التحرير:

أصبح تطبيق واتساب للأعمال متوفراً لجميع مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس في جميع أنحاء العالم.

وأُطلق التطبيق المجاني على متجر آب ستور خلال الشهر الماضي، لكن في عددٍ محدود من البلدان، وذلك بعد أن كان التطبيق متاحاً على نظام أندرويد منذ العام الماضي.

ويستهدف واتس آب للأعمال الشركات الصغيرة التي تبحث عن وسيلة سريعة وفعالة للتواصل مع عملائها.

وعلى عكس تطبيق المراسلة العادي واتس آب، فإن التطبيق للأعمال يتيح لأصحاب الأعمال والشركات إعداد ملف تعريف تجاري لمشاركة تفاصيل مثل البريد الإلكتروني وعنوان المتجر وموقع الويب.

ويتضمن أيضاً أدوات مراسلة متنوعة لتسهيل قيام الشركات بالاتصال بعملائها، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى رسائل الترحيب والرسائل البعيدة والردود السريعة لإدارة التفاعلات مع العملاء الذين يتصلون بهم باستخدام تطبيق واتس آب العادي.

ويتم دعم واجهة الويب الخاصة بتطبيق واتس آب العادي بواسطة تطبيق WhatsApp Business.

ويتوفر التطبيق الآن في البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والهند والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على أن يظهر في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.

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