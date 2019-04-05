توضيح مهم من إمارة حائل بشأن إعلان الوظائف الشاغرة

تواصل – حائل:

أكدت إمارة منطقة حائل، أن الوظائف الـ31 التي أعلنت عنها أمس الأول وحددت فترة التقديم عليها خلال 3 من شعبان 1440هـ وحتى 6 من نفس الشهر وظائف جديدة.

وشددت الإمارة على أن الوظائف الأخيرة ليست هي تلك الوظائف الـ31 التي تم الإعلان عنها خلال الفترة من 25 ربيع الثاني وحتى 27 ربيع الثاني لعام 1440هـ، والتي ما زالت نتائجها تحت الإجراء نظراً لكثرة المتقدمين عليها.

وأوضحت أن الوظائف الـ31 السابقة تم تخصيصها للمرتبتين الرابعة والخامسة، فيما جاءت الـ31 الجديدة للمراتب من الرابعة وحتى الثامنة.

وهو ما يجعل من تقدّم على المرتبتين الرابعة والخامسة قبل ثلاثة أشهر، سيتقدم مرة أخرى للوظائف 31 الجديدة، لاسيما وظيفة “كاتب” في إمارة حائل على المرتبة الرابعة التي أعلن عن 4 وظائف شاغرة في الوظائف السابقة، وأعلن عن وظيفتين بنفس المسمى والمرتبة في الوظائف الجديدة.