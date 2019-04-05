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علاج جديد يحميك من سرطان الجلد و«تجاعيد البشرة»

علاج جديد يحميك من سرطان الجلد و«تجاعيد البشرة»
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تواصل – وكالات:

تعرف العلماء على الآلية الرئيسية لكيفية إصابة البشَرة بالشيخوخة، وبذلك يمكن أن تصبح الوجوه المترهلة والتجاعيد شيئاً من الماضي قريباً.

واكتشف علماء من كلية الطب بجامعة طوكيو، أخيراً مركباً يعمل على زيادة مستويات البروتين المسؤول عن نضارة البشَرة وشبابها ويدعى (COL17A1).

وبحسب العلماء فإن انخفاض مستويات هذا البروتين في الجلد يؤدي إلى نشوء الترهلات والشقوق والأخاديد في الجلد، وقساوة البشَرة وهشاشتها؛ لذا فإنَّ ضخ المزيد من البروتين المسؤول عن شباب البشَرة في الجسم يساعد على تجديد خلاياها وبقائها في حالة مستديمة من الشباب والنضارة.

وبالإضافة إلى إعادة الشباب للبشَرة فإن الدواء المكتشف يساعد في التئام الجروح والوقاية من سرطان الجلد.

يُذكر بأن الدواء الجديد لم يتم اختباره على البشر حتى الآن، وأن العلماء يسعون لإجراء المزيد من الأبحاث عليه قبل أن يتم اعتماده بشكل رسمي؛ وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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