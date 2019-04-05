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تزويد سيارتك بالوقود في هذا الوقت يحميها من أضرار كبيرة

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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر خبراء النادي الملكي للسيارات في كوينزلاند الأسترالية من نزول مؤشر وقود سيارتك إلى ما دون الربع، ونصحوا قائدي المركبات بتجنب نفاد الوقود أثناء قيادة السيارة؛ ما يلحق ضرراً كبيراً بالمحرك، ينتهي بتكلفة أكبر من إعادة التعبئة في الوقت المناسب.

ووفق موقع «ديلي أونلاين» البريطاني، نصح كبير خبراء النادي ستيف سبالدينغ بالاحتفاظ بربع كمية الوقود في الخزان؛ ومن ثم إعادة تعبئته، مؤكداً أن نزول المؤشر عن الربع يؤدي إلى مشكلات خطيرة أهمها عطل مضخة البنزين التي يكلف إصلاحها 500 – 1000 دولار.

من جهته، قال خبير نقابة السائقين الأسترالية روبرت يونوس: «ينفد وقود السيارات القديمة وذات الخزان الفولاذي أسرع من غيرها ما يعرضها لأعطال كارثية». وتابع: «أما السيارات الحديثة ذات الخزانات البلاستيكية فلا تتضرر».

وحذر يونوس من تجاهل تعبئة الوقود بمجرد وصول المؤشر للربع، لاسيما أن نفاد الوقود يؤدي لتضرر السيارات بشكل كبير يستحيل إصلاحه على الطريق؛ ما يضطر قائدها إلى دفع تكلفة سحبها لإصلاحها.

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