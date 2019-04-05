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بطلا «قطار رمسيس» بعد استضافتهما ضمن برنامج الحج والعمرة: أعظم تكريم

بطلا «قطار رمسيس» بعد استضافتهما ضمن برنامج الحج والعمرة: أعظم تكريم
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تواصل – الرياض:

استضاف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، بطلي حادث قطار رمسيس بالقاهرة، الشابين المصريين وليد مرضي حسن الفقي، ومحمد عبدالرحمن كمال؛ تكريماً لهما من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله – بعد أن أنقذا 8 أشخاص ممن حاصرتهم كتلة من النار بسبب اصطدام القاطرة في رصيف المحطة.

يذكر أن وليد ومحمد يعملان، في إدارة عربات النوم بمصر وأحد الأكشاك لبيع المشروبات الساخنة في محطة قطار رمسيس بالقاهرة، وشاركا في إنقاذ مصابي الحادث الأليم قبل أسابيع.

وعن مكرمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – باستضافتهما قدما جزيل الشكر والعرفان لمقامه – أيده الله – على هذه الاستضافة، معتبرين ذلك أكبر تكريم من شخصية عظيمة.

كما تقدما بالشكر لوزير الشؤون الاسلامية على الخدمات والاستضافة، وشكرا سفير خادم الحرمين في مصر أسامة نقلي على تسهيل إجراءات أداء مناسك العمرة.

 

 

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