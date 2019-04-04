سفارة المملكة في أبوجا تصدر بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل في مقيمة نيجيرية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في أبوجا بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل في مقيمة نيجيرية بجدة؛ لإدانتها بتهريب المخدرات، وذلك رداً على تصريحات لمساعدة رئيس جمهورية نيجيريا بهذا الخصوص.

وأكدت السفارة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات القانونية والقضائية في ما يتعلق بالمواطنة النيجيرية قبل تنفيذ حكم القتل بحقها، مشددةً على أن عقوبة القتل لا يتم تنفيذها في المملكة إلا بعد توافر كافة البراهين والأدلة القانونية في كل قضية، التي تمر بمراحل قضائية حتى يتم التثبت من الاتهامات الموجهة للموقوف.

وأوضحت أن كافة الأشخاص الذين نُفذت بحقهم أحكام القتل في المملكة خضعوا لمحاكمات طُبقت فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة، وأن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحكم السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية على اتصال دائم بالسفارات والقنصليات الأجنبية في المملكة ومن بينها سفارة نيجيريا في الرياض وقنصليتها العامة في جدة، ويسمح لموظفي هذه السفارات والقنصليات بزيارة مواطنيهم المعتقلين في مختلف مراحل التحقيقات.

وأشارت السفارة إلى أنه يتم إشعار جميع الراغبين في السفر إلى المملكة بأن عقوبة ترويج المخدرات هي القتل، وأن المملكة لا تتهاون في تطبيق تلك العقوبة، وعازمة على تنفيذ كافة القوانين الخاصة بذلك على كل من تثبت إدانته بالتورط في مثل هذه الجرائم.

ونفذت وزارة الداخلية في جدة الاثنين الماضي حكم القتل تعزيراً، بحق وافدة نيجيرية تدعى “كوديرات اديسولا افولابي”، بعد إدانتها بتهريب كمية من مادة الكوكايين المخدر، وذلك بعد صدور الحكم عليها من المحكمة العامة، وتأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا.