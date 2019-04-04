جامعة القصيم تنفي دراسة منسوبة لها عن دور حفظ القرآن في تقليل الإصابة بالأمراض

تواصل – فريق التحرير:

نفت جامعة القصيم صلتها بدراسة تشير إلى أنَّ حفظ القرآن الكريم يقلل من فرص الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكر، والاكتئاب بنسبة 81%.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة التي تم تداول تفاصيلها مؤخراً، لم تصدر عن كلية الطب بالجامعة، مبينةً أن الدراسات والأبحاث التي تجريها كلياتها يتم تزويد وسائل الإعلام بها عن طريق الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالجامعة.

وكانت مواقع إلكترونية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تفاصيل دراسة منسوبة لكلية الطب بجامعة القصيم، وأُشير إلى أنها أُجريت على عينة من الرجال في سن 55 سنة، من مساجد في مدينة بريدة.

وزعموا أن الدراسة توصلت إلى أن حفظ القرآن الكريم يقلِّل الإصابة بضغط الدم والسكر، والاكتئاب بنسبة 81%، وأنَّ الذين حفظوا عشرة أجزاء على الأقل من القرآن، أقل عرضةً لارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتئاب، مقارنةً مع أولئك الذين يحفظون عدد سور أقل.