الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قائدة مدرسة الأمواه تكشف تفاصيل صادمة بعد حادثة المعلمات المفجعة

قائدة مدرسة الأمواه تكشف تفاصيل صادمة بعد حادثة المعلمات المفجعة

«الصندوق العقاري» يودع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

«الصندوق العقاري» يودع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

«النقل العام»: نصف مليون مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات

«النقل العام»: نصف مليون مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة النقل العام، أن عدد السعوديين العاملين في نشاط نقل الركاب عبر تطبيقات توجيه المركبات بلغ أكثر من 500 ألف سائق في 60 مدينة من مدن المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام المهندس عبد الله المطيري، إلى وجود وافدين يعملون في هذه التطبيقات لكنهم لا يشكلون سوى 3% وهذا يعد مخالفة، خاصة أن تشريعات الهيئة الخاصة بهذا العمل تقصره على السعوديين فقط.

وشدد على أن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف أنظمة النقل العام والعمل والعمال والإقامة والمرور، مبيناً أن عقوبة هذه المخالفة الغرامة للمنشأة وإلغاء الموافقة على ترخيصها وإيقاف الخدمات المقدمة لها وحجب التطبيق عنها، إضافةً إلى غرامة 5000 ريال وإيقاف الخدمات وحجز السيارة للسائقين المخالفين.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة -وفقاً لصحيفة “اليوم”- أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملون أو سائقون تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب؛ سيكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هيئة النقل» تعتمد أحكام لائحة «تأجير السيارات»

«هيئة النقل» تعتمد أحكام لائحة «تأجير السيارات»

«الشورى» يناقش تدني عدد مستخدمي قطار «الرياض – الدمام»

«الشورى» يناقش تدني عدد مستخدمي قطار «الرياض – الدمام»

أخيراً.. «النقل العام» تنهي مشكلة العاملين في نشاط «نقل المعلمات»

أخيراً.. «النقل العام» تنهي مشكلة العاملين في نشاط «نقل المعلمات»

«النقل العام» تُحذر من تطبيقي «تاكسي فاي» و«توديني»: غير مرخصين

«النقل العام» تُحذر من تطبيقي «تاكسي فاي» و«توديني»: غير مرخصين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم 4
مقالات

الطوفان القادم 4

المزيد
إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>