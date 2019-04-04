«النقل العام»: نصف مليون مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة النقل العام، أن عدد السعوديين العاملين في نشاط نقل الركاب عبر تطبيقات توجيه المركبات بلغ أكثر من 500 ألف سائق في 60 مدينة من مدن المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام المهندس عبد الله المطيري، إلى وجود وافدين يعملون في هذه التطبيقات لكنهم لا يشكلون سوى 3% وهذا يعد مخالفة، خاصة أن تشريعات الهيئة الخاصة بهذا العمل تقصره على السعوديين فقط.

وشدد على أن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف أنظمة النقل العام والعمل والعمال والإقامة والمرور، مبيناً أن عقوبة هذه المخالفة الغرامة للمنشأة وإلغاء الموافقة على ترخيصها وإيقاف الخدمات المقدمة لها وحجب التطبيق عنها، إضافةً إلى غرامة 5000 ريال وإيقاف الخدمات وحجز السيارة للسائقين المخالفين.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة -وفقاً لصحيفة “اليوم”- أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملون أو سائقون تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب؛ سيكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات.