11 نوعاً من الأطعمة تحسّن المزاج وتقضي على الاكتئاب

تواصل – وكالات:

تختلف أسباب الشعور بالتوتر أو الاكتئاب أو كل ما يعكر الحالة المزاجية للإنسان، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على كل ما يتعلق بأمور حياته، إلا أن هناك أطعمة تساعد في تحسين الحالة المزاجية؛ حيث تزيد من هرمون السعادة “السيروتونين”.

ويعد هرمون السعادة أو السيروتونين مادة كيميائية طبيعية تلعب دور الناقل العصبي بالمخ لتضفي شعوراً بالسعادة، ولا يوجد في المخ فقط بل أيضاً في المعدة والصفائح الدموية لكن بكميات قليلة، وكلما زاد محتوى الأطعمة من هذا الهرمون كان التمتع بالحياة أكثر.

ونشر موقع “بولد سكاي” المهتم بالصحة والتغذية 11 نوعاً من الأطعمة يؤدي تناولها لتحسن الحالة المزاجية: