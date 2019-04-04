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القوات الجوية تعلن توفر وظائف بالتعاقد المباشر.. الشروط وطريقة التقديم

القوات الجوية تعلن توفر وظائف بالتعاقد المباشر.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة باللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية عن توفر وظيفتين، للعمل بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، بمسمى (فني أنظمة نجاة، مساعد إداري).

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- فني أنظمة نجاة.
2- مساعد إداري.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/08/02هـ وينتهي بتاريخ 1440/08/13هـ.

طريقة التقديم:

– سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط (هيئة إدارة القوات الجوية).

يمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم:0114769777 تحويلة (41506 – 41522 -41211)، ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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