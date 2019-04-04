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كاتب يروي تفاصيل مهاجمة قطيع من القرود له ولزوجته بالطائف

كاتب يروي تفاصيل مهاجمة قطيع من القرود له ولزوجته بالطائف
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تواصل – الرياض:

روى الكاتب الصحفي طلال القشقري تفاصيل تعرضه للهجوم هو وزوجته من قبل قطيع من القرود في منطقة الشفا بالطائف، الأسبوع الماضي.

وقال في مقاله له بعنوان “قرود الطائف.. إلى متى؟!” بصحيفة “المدينة” اضطررنا أنا وزوجتي للجري بسرعة إلى السيارة؛ من أجل الاحتماء بها، والهروب من القطيع المتوحش، مطالباً أمانة الطائف بحلّ مشكلة الوجود غير الطبيعي والزائد عن حدة لقرود البابون.

وأضاف “ما زالت المُرتفعات السياحية في الطائف مثل الهدا والشفا تُعاني من وجود غير طبيعي وزائد عن حده لقرود البابون، المُسالِمة حيناً قليلاً، والمُتوحِّشة أحايين كثيرة! وليست المُرتفعات فقط، بل لحقتها مُنخفضات الطائف مثل غدير البنات ووادي لِيّة”.

وتابع القشقري قائلاً: “أكبر دليل على ذلك هو مقطع الفيديو الذي يُصوِّر تسلّق القرود أسوار مدرسة بنات في الوادي، وغزوها لها بحثاً عن الطعام، وإثارتها للذُعْر الشديد بين المُعلِّمات والطالبات اللاتي أعتقد أنّ حالة هلع نفسي ستُلازمهنّ طيلة الحياة من القرود! وهناك مقطع فيديو آخر يُصوّر قروداً (صائعة) تسلّقت سطح إحدى العمائر السكنية في سفح أحد الجبال على أطراف الطائف، وكشفت أغطية خزّانات المياه العُلوية، وبدأت تشرب منها وتستحمّ”.

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