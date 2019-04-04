«الحصيني» يتوقع حالتين ماطرتين تؤثران على أجواء المملكة

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توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، حالتين جويتين ماطرتين متعاقبتين تؤثران على أجواء المملكة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “تشير النماذج العددية للطقس إلى تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب، مع وجود تبريد جيد في طبقات الجو؛ لذا متوقع أن تنشأ حالة جوية ماطرة من يوم الجمعة نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: “ستتهيأ الفرصة لتشكِّل السحب بعضها رعدي ممطر، والبداية ستكون من الحدود الشمالية والجنوبية الغربية نواحي أجزاء من مناطق جنوب مكة، ثم جازان وعسير، ثم الباحة، ثم منطقة الرياض، فالشرقية، وتمتد إلى القصيم وحائل”.

كما توقع الحصيني “أن تستمر هذه الحالة عدة أيام والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد”، مضيفاً: “تكون قوة الحالة على أجزاء من منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، مع فرصة جريان أودية، وهي تمهيد لحالة ممطرة أخرى ربما تكون أقوى، يتوقع أن تليها مباشرةً وتشمل أجزاءً واسعة من المملكة”.

وختم الحصيني بقوله: “تلك الحالة الممطرة يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، وستحتاج الحالة الممطرة الثانية إلى متابعة دقيقة بسبب فرصة حدوث سيول في الأودية والمنخفضات في بعض المدن”.