الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قائدة مدرسة الأمواه تكشف تفاصيل صادمة بعد حادثة المعلمات المفجعة

قائدة مدرسة الأمواه تكشف تفاصيل صادمة بعد حادثة المعلمات المفجعة

«الصندوق العقاري» يودع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

«الصندوق العقاري» يودع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

عمّال نظافة في صندوق سيارة تحت أشعة الشمس بمكة.. والأمانة تعلق

عمّال نظافة في صندوق سيارة تحت أشعة الشمس بمكة.. والأمانة تعلق
0

تواصل – فريق التحرير:

علَّق المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، على صورة تظهر سيارة تابعة لأمانة مكة تُقل ثلاثة من عمال النظافة.

وقال سمرقندي: “إن السيارة تتبع لإحدى الشركات المقاولة، ولا تتبع للأمانة”، مضيفاً أنه تم تطبيق الغرامات المستحقة عليها.

وأكد المتحدث أن أمانة العاصمة المقدسة لا تقر هذا العمل أبداً، وحريصة الحرص كله على سلامة العمال، والسيارة مخصصة لأغراض أخرى وليست لنقل العمال.

يُذكر أن مواطن وثق بعدسة جواله، أمس، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدسة تُقل ثلاثة من عمال النظافة، عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس، دون الاكتراث لما قد يتعرضون له من أمراض بسبب حرارة الجو، فضلاً عن المخالفة المرورية وفقاً لنظام المرور.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

مكة.. وفاة عامل وإصابة آخر في انحراف مركبة وارتطامها بمحل «بنشر»

مكة.. وفاة عامل وإصابة آخر في انحراف مركبة وارتطامها بمحل «بنشر»

سيارة تتجول في شوارع العاصمة السودانية بشعار «بلدية عفيف»

سيارة تتجول في شوارع العاصمة السودانية بشعار «بلدية عفيف»

المدينة.. ضبط سكن عمالة تحول إلى مصنع عطور وكريمات (صور)

المدينة.. ضبط سكن عمالة تحول إلى مصنع عطور وكريمات (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>