عمّال نظافة في صندوق سيارة تحت أشعة الشمس بمكة.. والأمانة تعلق

تواصل – فريق التحرير:

علَّق المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، على صورة تظهر سيارة تابعة لأمانة مكة تُقل ثلاثة من عمال النظافة.

وقال سمرقندي: “إن السيارة تتبع لإحدى الشركات المقاولة، ولا تتبع للأمانة”، مضيفاً أنه تم تطبيق الغرامات المستحقة عليها.

وأكد المتحدث أن أمانة العاصمة المقدسة لا تقر هذا العمل أبداً، وحريصة الحرص كله على سلامة العمال، والسيارة مخصصة لأغراض أخرى وليست لنقل العمال.

يُذكر أن مواطن وثق بعدسة جواله، أمس، سيارة تابعة لأمانة العاصمة المقدسة تُقل ثلاثة من عمال النظافة، عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس، دون الاكتراث لما قد يتعرضون له من أمراض بسبب حرارة الجو، فضلاً عن المخالفة المرورية وفقاً لنظام المرور.