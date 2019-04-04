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«صحة القنفذة» تكشف تطورات قضية مريضة «قطع المثانة»

«صحة القنفذة» تكشف تطورات قضية مريضة «قطع المثانة»
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة مع شكوى والد مريضة قال إنها تعرضت لقطع بالمثانة أدى لتوقف الكلى والكبد، حيث حضرت لمستشفى القنفذة العام تعاني من تسمم حمل من الدرجة الثالثة، مع انفصال في المشيمة مع فقر دم وانعدام للبول مع مشاكل صحية أخرى.

وأوضح المتحدث باسم “صحة القنفذة” إبراهيم المتحمي أنه تم التعامل مع الحالة طبياً وفق الإجراءات المتبعة، ثم حدثت لها مضاعفات طبية نتيجة حالتها الصحية.

وأشار إلى أنه أجريت للمريضة عملية قيصرية عاجلة، وتم احتواء المضاعفات وتنويمها، وأجريت لها جميع الإجراءات الطبية، وبعد ذلك تم تحويلها إلى مستشفى النور؛ نظراً لأن حالتها كانت تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة، مضيفاً “بالنسبة للأخطاء الطبية، الواردة في شكوى والدها؛ فإن هناك جهات مختصة لتحديد ذلك إن وجد”.

يُذكر أن مواطن قد اتهم مستشفى القنفذة العام بالتسبب في تدهور حالة ابنته بعد ارتكابه خطأً طبياً أثناء إجراء عملية ولادة مبكرة.

وقال المواطن إن ابنته دخلت المستشفى وهي تعاني من حالة ولادة مبكرة في سبعة شهور، وبعد أن تقرر إجراء عملية لها بدأت حالتها في تدهور بعد خروجها من العملية بسبب نقص حاد في الدم، وتجمع دموي أدى لتوقف الكلى والكبد ما جعلها تحتاج لإجراء غسيل كلوي.

وأضاف: “حدث لها احتباس في البول، وأضاف والدها: بعد استمرار تدهور حالتها تقدمت بشكوى لهاتف وزارة الصحة 937 وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى النور بمكة، وتبين أن حالتها تدهورت نتيجة تعرضها لخطأ طبي”.

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