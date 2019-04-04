تبوك.. ضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة صيد في محمية «الخنفة»

تواصل – فريق التحرير:

تمكَّنت دوريات المجاهدين بمحمية الخنفة، شمال محافظة تيماء بمنطقة تبوك؛ من إلقاء القبض على أشخاص يحملون أسلحة صيد داخل المحمية.

وكانت دوريات المجاهدين بالمنطقة، قد اعترضت، مركبةً من طراز “هايلوكس غمارتين”، تقلُّ عدداً من الأشخاص بداخل محمية الخنفة شمال تيماء، وعند إخضاعهم ومركبتهم للتفتيش عُثر بداخلها على عددٍ من أسلحة الصيد والذخيرة الخاصة بها، ومجسمات لجذب الطيور المهاجرة واقتناصها.

تم تحريز المضبوطات التي بحوزتهم، وسُلِّموا للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات من ممارسة الصيد بداخل محميةٍ مُنع فيها الصيد، ووجود أسلحة صيد بحوزتهم.