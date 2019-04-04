«الخدمة المدنية»: لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية

تواصل – الرياض:

رفض وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أمس الأربعاء، تحديد موعد الإعلان عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، موضحا أنها أصبحت في مراحلها النهائية، وفقا لـ”عكاظ”.

وكان الحمدان حدد خلال لقاء تلفزيوني في فبراير الماضي موعد صدور لائحة الوظائف التعليمية خلال فترة ما بين 4-6 أسابيع.

يذكر أن لائحة الوظائف التعليمية خضعت للمراجعة بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي صدر قبل 3 سنوات (24 ذي الحجة 1437)، الذي قضى بتشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق.

وتسعى وزارة التعليم من خلال اللائحة الجديدة إلى تعزيز رؤية الوزارة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 بتحفيز المعلم المتميز والجاد والساعي للتطوير والتجديد.