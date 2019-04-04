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هل يمكن زيادة الدعم لمن لا يملك دخلاً شهرياً؟.. «حساب المواطن» يجيب

هل يمكن زيادة الدعم لمن لا يملك دخلاً شهرياً؟.. «حساب المواطن» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن أن صرف الدعم المستحق، يتم حسب معايير الاستحقاق ومنها: دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمارهم، مؤكداً أن كل مواطن يستحق الدعم وفقاً لهذه المتغيرات.

جاء ذلك رداً من البرنامج على مواطن قال: “إنه لا يملك دخلاً شهرياً وبناءً عليه قام بتسجيل الرقم صفر، في الحاسبة التقديرية الخاصة بالبرنامج، فيما ظهرت النتيجة بنفس مبلغ الدعم، متسائلاً عن مدى زيادته وفقاً لحالته المذكورة”.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقدير على الرابط التالي (هنا).

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