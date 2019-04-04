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أول إطلاق عالمي لشبكة «5G» بهذه الدولة غداً
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تواصل – وكالات:

ستصبح كوريا الجنوبية أول دولة تطلق خدمات الجيل الخامس للإنترنت 5G تجارياً يوم الجمعة، مع أحدث التقنيات اللاسلكية، على هاتف جالاكسي إس 10 الذكي.

وتخوض كوريا الجنوبية سباقاً مع الصين والولايات المتحدة واليابان لتسويق الجيل الخامس من الإنترنت، على أمل أن تحفز التكنولوجيا اختراقاً في مجالات مثل المدن الذكية والسيارات ذاتية الحكم، وتزيد نموها الاقتصادي الذي تباطأ إلى أدنى مستوى في 6 أعوام في 2018.
وقال ريو يونغ سانغ نائب الرئيس التنفيذي في “إس.كيه تليكوم” أكبر شركة للهاتف المحمول في البلاد اليوم الأربعاء: “من المفيد أن تقدم شركات الاتصالات الكورية الجنوبية خدمات وشبكات تلبي أعلى معايير الجودة والسرعة لعملاء كوريا الجنوبية”.
وأضاف ريو أن تقنيات 5G ستغير المشهد في صناعة الألعاب؛ لأنها تتيح تشغيل الألعاب بأقل قدر من التأخير على الهواتف الذكية، ويمكن أن توفر التكنولوجيا سرعات بيانات أسرع 20 مرة من شبكات التطور طويلة الأجل، ودعم أفضل للذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي مع زمن انتقال منخفض.
ويمكن في بعض الأحيان أن توفر سرعات تصل إلى 100 مرة أسرع من السرعات الحالية، وقادرة على تحميل فيلم كامل في أقل من ثانية.
وأنفقت شركات الاتصالات الكورية مليارات الدولارات على الحملات التسويقية لخدمات الجيل الخامس 5G، ويقول محللون إن سامسونغ كانت أول من روج لهذه التقنية، عندما كشفت النقاب عن هاتف جالاكسي إس 10 وهاتف قابل للطي بسعر يصل إلى 2000 دولار؛ مما يضع أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم في المرتبة الخامسة في سباق تقنيات 5G.

وتخطط شركة إل جي إلكترونيكس المنافس المحلي الأصغر، لإطلاق هاتفها الذكي في كوريا الجنوبية في وقت لاحق هذا الشهر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أما في الولايات المتحدة، فتخطط شركة “فيريزون” لإطلاق شبكة 5G في مدينتين، في 11 أبريل الجاري.

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