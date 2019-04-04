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العمل: توظيف 1500 شاب وفتاة في قطاع الاتصالات برواتب تتجاوز 8500 ريال

العمل: توظيف 1500 شاب وفتاة في قطاع الاتصالات برواتب تتجاوز 8500 ريال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم توظيف 1500 مواطنة ومواطنة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال أول شهرين من 2019 بمعدل رواتب يتجاوز 8500 ريال شهرياً.

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أن مبادرة توطين عدد من المهن النوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ستوفر فرصا وظيفية متنوعة لأبناء الوطن، وستسهم في تعزيز التوطين المنتج والمستدام في قطاع الاتصالات.

وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على المهن الحرجة ذات الأولوية في التوطين ومنها على سبيل المثال، وظائف (برمجة وهندسة الحاسب الآلي، مطورو ومحللو الأنظمة، أمن المعلومات، فنيو الحاسب الآلي والشبكات، إدارة المشاريع)، على أن يتم إكمال توظيف أكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2020.

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