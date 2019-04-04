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غرامة 1.6 مليون ريال على مخالفين لنظام الثروة الحيوانية

غرامة 1.6 مليون ريال على مخالفين لنظام الثروة الحيوانية
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تواصل – واس:

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية على 29 فرداً ومنشأة بيطرية بلغت 1.6مليون ريال، لمخالفتهم أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أنّ أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في تشغيل منشآت بيطرية دون الحصول على ترخيص، وإضافة منشآت إضافية في المشروعات الحيوانية المرخصة دون موافقة الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطري، وإساءة التعامل مع الحيوان في المسالخ، بالإضافة إلى عدم إيضاح فترة التحريم للأدوية البيطرية للمربين، وعدم التخلص الصحي الآمن بيئيا من مخلفات مشروعات الإنتاج الحيواني، ونقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص، وبيع الحليب غير الصحي بشكل غير نظامي على جوانب الطرق.

وأشار الدويرج إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، ففي منطقة الرياض بلغ عددها 16 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 6 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 4 مخالفات، وأخيراً الباحة والشرقية بمخالفة لكل منهما.

وأكّد الدويرج أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته لها، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني: 8002470000.

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