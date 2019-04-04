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بالفيديو.. رجال الأمن يحبطون محاولة انتحار شاب بالطائف

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تواصل – الطائف:

أحبط رجال الأمن بمدينة الطائف محاولة شاب سعودي قتل نفسه، عن طريق إلقاء نفسه من أعلى أحد الجسور بمدينة الطائف، صباح اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الشاب متدلياً أسفل لوحة إعلانية معلقة على الجسر الواقع على طريق خالد بن الوليد، بينما يمسك عدد من رجال الأمن بيديه لمنعه من إسقاط نفسه على الأرض.

وبدا في الفيديو رجال الأمن يبذلون جهودهم للسيطرة على الشاب، بينما هو يقاوم إلى أن أفلت يديه وسقط على الأرض، غير أنه لم يتعرض سوى لإصابات طفيفة، وتم نقله للمستشفى بواسطة فرق الهلال الأحمر، برفقة أفراد من مركز الشرطة المختص.

وذكرت مصادر أن الشاب كان في حالة غير طبيعية، وأنه صور رجال الشرطة خلال حديثهم معه ومحاولاتهم لإقناعه بالعدول عن فكرة قتل نفسه، لافتة إلى أن الشاب نشر مقاطع فيديو تلك على حسابه بموقع “سناب شات”.

 

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