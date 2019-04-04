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طرق بسيطة لمعرفة فاتورة الكهرباء ومتابعة الاستهلاك

طرق بسيطة لمعرفة فاتورة الكهرباء ومتابعة الاستهلاك
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تواصل – متابعات:

كشفت شركة الكهرباء عن أكثر من طريقة لمراقبة الاستهلاك وتقدير قيمة الفاتورة، والتعرف على القيمة التقديرية للاستهلاك الحالي للخدمة الكهربائية، وحساب المبلغ التقديري للفاتورة القادمة، إضافة إلى حساب قيمة الاستهلاك غير المفوتر.

وأشارت شركة الكهرباء إلى أنه يمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء ومتابعة الاستهلاك عبر عدة طرق منها:

موقع الشركة:

هنا

موقع خدمة حاسبتي:

هنا

تطبيق حاسبتي ANDROID:

هنا

وتعتبر فاتورة الكهرباء حديث الكثير من المواطنين والمقيمين، كل شهر تقريبًا، بسبب التفاوت الكبير في قيمة الفواتير بين شهر وآخر، علاوة على التفاوت بين قراءة العداد الفعلي وقيمة الفاتورة.

وتمكن خدمة “حسابي” بعد تفعيلها صاحب الحساب الحق في نقل حسابه معه في حال انتقل من سكن إلى آخر، سواء كان مستأجراً أو مالكاً، كما تتيح له حق تعطيل الحساب أو الإلغاء النهائي عند الرغبة في وقف الخدمة لأي سبب، على أن لا تتعدى فترة بدء تفعيل الحساب أو تعطيله أو الإلغاء النهائي للحساب بعد التحديث، خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب.

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