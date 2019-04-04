«أبل» تعلن عن سماعات الأذن اللاسلكية «باور بيتس»

تواصل – وكالات:

كشفت بيتس التابعة أبل رسمياً زوجاً جديداً من سماعات “باور بيتس” اللاسلكية المستوحاة من AirPods، لكنها تشكل بديلاً أقوى وأكثر كلفة لأحدث جيل من سماعات AirPods، وفق البوابة العربية للتقنيات أمس الأربعاء.

وتضم السماعات، Powerbeats Pro، العديد من التقنيات نفسها التي قدمتها أبل مع AirPods 2، بما فيها وظيفة سيري دون استخدام اليدين وشريحة Apple H1 الجديدة، ما يوفر اتصالاً محسناً واتصالاً أسرع.

وتتشابه التجارب الأساسية بين Powerbeats Pro و AirPods 2، بما في ذلك صوت ستريو حقيقي بلا أسلاك، ومدعوم ببطاريات مدمجة منفصلة، وعلبة قابلة لإعادة الشحن.

كما أنها تستخدم اثنين من الميكروفونات في كل سماعة، لتصفية الأصوات الخارجية مثل الرياح والضوضاء، إلى جانب مقياس تسارع للكشف عن الكلام، والذي يستخدم لتعزيز التعرف على الكلام.

وبما أنها موجهة للاستعمال أثناء التمرين، فإن Powerbeats Pro مقاومة للعرق وللماء.

وتبلغ تكلفة Powerbeats Pro، التي ستُطرح في مايو (أيار)، حوالي 250 دولاراً، وهي متاحة بأربعة ألوان: اللون العاجي والأخضر الغامق والأزرق الغامق والأسود.

وقالت بيتس إن Powerbeats Pro ستظهر لأول مرة في الولايات المتحدة و20 دولة أخرى أولاً.

وعن عمر البطارية، فإن كل سماعة توفر ما يصل إلى 9 ساعات من التشغيل مقابل 5 ساعات لـ AirPods، وحوالي 24 ساعة من عمر البطارية عند دمجها مع علبة الشحن.