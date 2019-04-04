تفاصيل جديدة في واقعة سرقة عمالة وافدة لأدوية بـ4 ملايين ريال

تواصل – المدينة المنورة:

أمرت النيابة العامة بحصر كميات الأدوية التي سرقتها عصابة مكونة من 5 بنجلاديشيين والبالغ قيمتها 4 ملايين ريال من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ومعرفة المسترد منها ومدى صلاحيتها من عدمه.

وروت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أن أحد المتهمين كان على وشك المغادرة بتأشيرة خروج نهائي، لكن سرعة كشف الجهات الأمنية للواقعة أدى لسقوطه بوقت قياسي.

وأشارت وفقاً لـ”المدينة”، إلى أن الأدوية المسروقة هي أدوية خاصة بمرضى الكلى وأمراض السرطان ذات قيمة عالية جداً ولا تباع بالصيدليات ومخزنة في مكان غير مؤمن بحراسة أمنية رغم ارتفاع قيمتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة أطاحت بالعصابة البنجلاديشية التي تورطت في سرقة الأدوية، واسترداد المسروقات بعد أن عثر عليها مخزنة في دورة المياه بمنزل أحدهم.