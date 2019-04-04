الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب

«العمل» تعلن عن أول خطوة في برنامج الإقامة الممتدة للأجانب
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشروع في أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب (البطاقة الذهبية)، والذي يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية.

ودعت الوزارة بيوت الخبرة والشركات والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين، وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة لاستقطاب المواهب من غير السعوديين.

وحددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ 32 شهراً، تشمل الإطلاق التجريبي ثم الإطلاق النهائي للبرنامج، لافتة إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ موزعة تتضمن: دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج، ووضع قوائم تصنيف للموهوبين، وإضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج “الإقامة الممتدة”، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج جودة الحياة 2020 الذي أصدره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي، يتضمن مبادرة تفعيل برنامج الإقامة الممتدة (البطاقة الذهبية)، والذي يهدف لجذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي، وتعزيز انخراط الوافدين في ثقافة المملكة وإذكاء وعي المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» تحدد 3 ضوابط ملزمة للقطاع الخاص تحفظ «كرامة المرأة العاملة»

«العمل» تحدد 3 ضوابط ملزمة للقطاع الخاص تحفظ «كرامة المرأة العاملة»

ضبط 2.8 مليون مخالف لأنظمة المملكة وترحيل 722 ألفاً

ضبط 2.8 مليون مخالف لأنظمة المملكة وترحيل 722 ألفاً

بالفيديو.. «العمل» توضح خيارات الدعم السكني للموظف الحكومي

بالفيديو.. «العمل» توضح خيارات الدعم السكني للموظف الحكومي

اتفاقية بين الإسكان وبنك التنمية لتأهيل وتمويل مشاريع الوساطة العقارية

اتفاقية بين الإسكان وبنك التنمية لتأهيل وتمويل مشاريع الوساطة العقارية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>