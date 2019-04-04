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دراسة: 20% من وفيات العالم مرتبطة بهذه الأغذية

دراسة: 20% من وفيات العالم مرتبطة بهذه الأغذية
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تواصل – رويترز:

أظهرت دراسة عالمية أن 11  مليون حالة وفاة مسجلة في العالم عام 2017 ارتبطت بأغذية غير صحية، شملت مستويات عالية من السكر والملح واللحوم المصنعة ساهمت في الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري.

ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية لانست الطبية، أن من بين 195 دولة غطتها الدراسة كانت النسبة الأعلى للوفيات المرتبطة بالأغذية في أوزبكستان. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة والأربعين بينما حلت بريطانيا والصين والهند في المراكز 23 و140 و118 على الترتيب.

وفي المتوسط كان استهلاك أغذية أكثر فائدة للصحة مثل المكسرات والبذور واللبن والحبوب الكاملة منخفضا للغاية. وتناول الناس المشروبات المحلاة واللحوم المصنعة والملح بصورة مفرطة. وتسبب هذا في واحدة من بين كل خمس وفيات مسجلة عام 2017 ارتبطت بأغذية غير صحية.

وتتبعت الدراسة التي حملت عنوان «العبء العالمي للأمراض» اتجاهات استهلاك 15 عنصراً غذائياً خلال الفترة بين عامي 1990 و2017. وقال كريس موراي مدير معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن والذي قاد الدراسة إنها «تؤكد ما كان يعتقده كثيرون لسنوات عديدة».

وأضاف موراي «الأغذية السيئة مسؤولة عن وفيات أكثر من أي عامل خطورة آخر في العالم».

ووجدت الدراسة أن الناس تناولوا 12 بالمئة فقط من كمية المكسرات والحبوب الموصى بها، وهي 3 جرامات في المتوسط يوميا مقارنة بنحو 21 جراماً موصى بها وكان استهلاكهم من المشروبات المحلاة أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها. والأغذية ذات المستويات العالية من السكر والملح والدهون المضرة بالصحة، عوامل خطورة معروفة لأمراض القلب والجلطات والسكري وأنواع كثيرة من السرطان.

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