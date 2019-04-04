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مصادرة 1800 كيلو شوكلاتة بالقصيم (صور)

مصادرة 1800 كيلو شوكلاتة بالقصيم (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية الصفراء الفرعية 1800 كيلو جرام من الشوكولاتة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية خلال جولة رقابية على شارع الإمام البخاري بمدينة بريدة.

وكشفت أمانة منطقة القصيم أن الكمية المضبوطة تكونت من 60 كرتوناً من الشكولاتة منها (17) كرتوناً لا تحمل بطاقة بيانات توضح الصلاحية وبلد المنشأ والمكونات الغذائية و(43) كرتوناً منتهي الصلاحية، وتمت عملية المصادرة والإتلاف وفق الإجراءات النظامية المعتمدة وقد تكونت.

يشار إلى أن أمانة منطقة القصيم تكثف هذه الأيام حملة رقابية على محلات الحلويات والشوكلاتة بهدف التأكد من سلامة المعروض والمعد من المواد الغذائية، وتشمل الحملة التأكد من نظامية المحلات الصحية وتطابق مساحات المحلات ولوحاتها مع بيانات التراخيص وستطبق البلدية الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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