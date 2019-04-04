شاهد.. مركبة تسير وقائدها نائم بالمقعد الخلفي

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انتشر فيديو جديد لأحد مالكي سيارات “تسلا” الكهربائية، والمركبة تتحرك على الطريق السريع، بينما ينام قائدها في المقعد الخلفي دون أن يأبه بما يحدث.

وانتشرت فيديوهات سابقة لسائق “تسلا” وهو ينام خلف المقود مع تنشيط وضعية القيادة الآلية، ولكن هذه المرة، ينام قائد المركبة في المقعد الخلفي.

وظهر من الفيديو أن قائد السيارة “تسلا” “موديل إس” وضعها على خاصية القيادة الآلية بسرعة تصل إلى 115 في الساعة (دون معرفة بالميل أو بالكيلومتر)، وتتحرك السيارة في حارة مرورية على طريق سريع.

وكانت “تسلا” قد طلبت من قائدي سياراتها الكهربائية الحديثة ذات خاصية القيادة الآلية بضرورة جلوس عنصر بشري خلف المقود؛ تحسباً لأي أمور طارئة على الطريق، ومن لم يضع يديه على عجلة القيادة، ستُبطئ السيارة حركتها تلقائيًا حتى تتوقف.

ولكن على ما يبدو، فإن قائد “موديل إس” في الفيديو وجد حيلة تجنبه هذه الخطوة؛ حيث وضع ما يشبه زجاجة على المقود كما لو كانت يديه، والسيارة تتحرك بسرعتها التلقائية دون مشكلة، بينما هو ينام في المقعد الخلفي.