2500 أسرة تتقدم بطلبات احتضان أطفال أيتام.. بالرضاعة الشرعية

تواصل- الرياض:

كشفت جمعية الوداد لرعاية الأيتام، أنها تلقت 2515 طلباً من أسر سعودية لاحتضان أطفال بالرضاعة الشرعية، بينها 288 أسرة لم تنطبق عليها شروط الاحتضان.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس حسين بحري، وفقاً لـ”مكة”، أن عدد الأيتام الذين تسلمتهم الجمعية حتى الآن بلغ 451 طفلاً، جرى احتضان 419 منهم لدى أسر مؤهلة، فيما توجد 236 أسرة جاهزة للاحتضان.

وأضاف المهندس بحري، أن الجمعية تعد حالياً مشروعاً لوضع مناهج تربوية تساعد الأسرة والطفل على كيفية التعامل مع الواقع، ومساعدة الأسرة على كيفية التعامل مع الطفل في جميع مراحله العمرية.

وأشار رئيس جمعية الوداد لرعاية الأيتام إلى أن آلية الاحتضان تتمثل في التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجمعية، ومن ثم تبدأ عملية الاستيفاء الرسمية والفحوصات الطبية واختيار الطفل المناسب للأسرة المتقدمة، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير.