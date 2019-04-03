الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تغيير «الآيبان البنكي» للمستفيدين

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تغيير «الآيبان البنكي» للمستفيدين

ضبط قائدي حافلتين هددا سلامة المشاة في جدة

ضبط قائدي حافلتين هددا سلامة المشاة في جدة

4 أطعمة توفر حمايةً فائقةً للذاكرةِ من الخرف والزهايمر

4 أطعمة توفر حمايةً فائقةً للذاكرةِ من الخرف والزهايمر
0

تواصل – وكالات:

يُطلق مسمّى “سوبرفوود” على الأطعمة التي تحتوي على مغذيات فائقة الأهمية بالنسبة لبعض وظائف الجسم، وخاصة التي تبين أن أكلها يحمي من أمراض خطيرة كالسرطان أو الزهايمر.

ويعتبر تدهور الذاكرة في الشيخوخة من أكثر المخاطر الصحية التي تهدد الإنسان حالياً، خاصة مع تزايد متوسط الأعمار.

إليك مجموعة من الأطعمة تقلل تدهور الذاكرة وتحمي من الخرف والزهايمر:

* زيت الزيتون من الأطعمة التي تبين أنها تقوّي الذاكرة، وتحسن القدرة على التعلّم في الكبر، بحسب دراسة نشرتها “جورنال أوف الزهايمر”.

* السلمون مصدر غني بأحماض أوميغا3 الدهنية، وهو من الأطعمة التي تُبقي الدماغ نشطة ومتوقّدة في الشيخوخة.

* التوت الأزرق طعام شديد الأهمية لأن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها تنظف الجسم من عادم العمليات الحيوية والذي يُسمّى علمياً بـ “الجذور الحرّة”.

* العدس طعام يبطئ تقلص خلايا الدماغ في الشيخوخة، وفقاً لدراسة نشرتها “جورنال أوف الزهايمر”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل كل الدهون ضارة بالصحة؟.. «خبراء التغذية» يكشفون السر

هل كل الدهون ضارة بالصحة؟.. «خبراء التغذية» يكشفون السر

دراسة حديثة: زيت الزيتون يحمي من نوبات القلب وسكتات الدماغ

دراسة حديثة: زيت الزيتون يحمي من نوبات القلب وسكتات الدماغ

احرص على تناول العدس لكن لا تُفرط فيه.. تعرف على فوائده وأضراره

احرص على تناول العدس لكن لا تُفرط فيه.. تعرف على فوائده وأضراره

فوائد العدس مدهشة.. تعرَّف عليها

فوائد العدس مدهشة.. تعرَّف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>