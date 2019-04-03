4 أطعمة توفر حمايةً فائقةً للذاكرةِ من الخرف والزهايمر

تواصل – وكالات:



يُطلق مسمّى “سوبرفوود” على الأطعمة التي تحتوي على مغذيات فائقة الأهمية بالنسبة لبعض وظائف الجسم، وخاصة التي تبين أن أكلها يحمي من أمراض خطيرة كالسرطان أو الزهايمر.

ويعتبر تدهور الذاكرة في الشيخوخة من أكثر المخاطر الصحية التي تهدد الإنسان حالياً، خاصة مع تزايد متوسط الأعمار.

إليك مجموعة من الأطعمة تقلل تدهور الذاكرة وتحمي من الخرف والزهايمر:

* زيت الزيتون من الأطعمة التي تبين أنها تقوّي الذاكرة، وتحسن القدرة على التعلّم في الكبر، بحسب دراسة نشرتها “جورنال أوف الزهايمر”.

* السلمون مصدر غني بأحماض أوميغا3 الدهنية، وهو من الأطعمة التي تُبقي الدماغ نشطة ومتوقّدة في الشيخوخة.

* التوت الأزرق طعام شديد الأهمية لأن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها تنظف الجسم من عادم العمليات الحيوية والذي يُسمّى علمياً بـ “الجذور الحرّة”.

* العدس طعام يبطئ تقلص خلايا الدماغ في الشيخوخة، وفقاً لدراسة نشرتها “جورنال أوف الزهايمر”.