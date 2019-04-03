بريطانيا: لم ولن نعترف بضم أراض محتلة لإسرائيل.. في فلسطين أو سوريا

تواصل – وكالات:

أكدت مسؤولة بريطانية الثلاثاء في دبي أن “الحكومة البريطانية لم ولن تعترف بضم أراض محتلة بالقوة أو من طرف واحد، سواء كان لأراض سورّية أم فلسطينية أم في القرم أم في أي مكان”.

وقالت أليسون كنغ، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن ضم الأراضي المحتلة إجراء مخالف لمبادئ أساسية في القانون الدولي والتي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت للصحفيين في دبي أن “ميثاق الأمم المتحدة يوفر الإطار الوحيد المعترف به دوليا لحل الصراعات بشكل سلمي، وبريطانيا، كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، ملتزمة باحترام وصيانة هذا الإطار، مشددة على أن “بريطانيا والمجتمع الدولي لن يقبلوا بضم الأراضي باستعمال القوة”.

فيما ذكرت كنغ أن تلك المبادئ الأساسية الخاصة بالقانون الدولى متجسّدة في القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مثل القرار 497 للعام 1981 الذي تبناه المجلس بالإجماع معتبرا ضم مرتفعات الجولان السوري المحتل “ملغيا وباطلا”.

وكانت بريطانيا في مداخلة مؤخرا في مجلس الأمن اعتبرت أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان مخالف لقرار مجلس الأمن 497، وأوضحت أليسون كنغ أن “مرتفعات الجولان والأراضي الفلسطينية – الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة – محتلّة بنظر ليس بريطانيا فحسب، وإنما بنظر المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن 242 الذي تبناه بالإجماع العام 1967، والذي دعا جميع الأطراف لإنهاء ادعاء سيادتهم على الأراضي، والاعتراف بسيادة وسلامة كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وانسحاب القوات الإسرائيلية “من الأراضي التي احتلتها في الصراع الأخير”.