«متحدث البنوك» يوضح السبب وراء «معظم حالات الاحتيال» (فيديو)

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أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك الوطنية، طلعت حافظ
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تواصل – الرياض:

قال المتحدث باسم للبنوك السعودية طلعت حافظ، إن معظم الشكاوى من حالات الاحتيال التي تصلهم تكون نتيجة حسن نية من العميل، مؤكداً أنهم لا يتهربون من المسؤولية.

وأوضح في مداخلة مع برنامج “تم” على قناة “السعودية” الأولى، أن بعض الخدمات لا تستطيع البنوك أن تقوم بها وحدها، وتحتاج لأن تكون هناك جهات مساندة، وذلك لأبعاد اقتصادية أو تشغيل وتوظيف وغيرها.

وأشار حافظ إلى أن معظم حالات الاحتيال التي تأتي للبنوك تكون حدثت بمباركة وحسن نية من العميل، كأن يفشي الرقم السري أو يستخدم رقماً سرياً سهلاً ومكرراً ومتسلسلاً.

وأكد أنه إذا كان البنك مسؤولاً عن حالة الاحتيال التي وقعت للعميل فهو يتحمل المسؤولية، مشدداً على أنهم لا يتهربون من مسؤولياتهم ويعلمون أنه مطلوب منهم جهد كبير في توعية العملاء.

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