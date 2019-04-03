توقعات بهطول أمطار رعدية على 10 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا للأمطار الرعدية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف، الرياض ،الشرقية ، وتبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية). كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 – 36 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط.