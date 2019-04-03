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الحرس الثوري يواجه احتجاجات الفيضانات بالرصاص ويقتل ويصيب 5 أحوازيين

الحرس الثوري يواجه احتجاجات الفيضانات بالرصاص ويقتل ويصيب 5 أحوازيين
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تواصل – وكالات:

أسفر إطلاق نار من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني أول أمس الثلاثاء على مواطنين عرب من قرى إقليم الأحواز، عن سقوط قتيل وإصابة 4 آخرين، بعد أن احتجوا على قيام تلك القوات بإغلاق مسيرة مياه الفيضانات من أجل عدم وصولها للمنشآت النفطية، بينما تهدد الفيضانات القرى بأكملها، حسب “العربية”.

وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أن الحرس الثوري وقوات خاصة من الأمن الإیراني فتحوا النار على هؤلاء المحتجين من أهالي قرى الجليزي في سهل ميسان؛ ما أدى إلى مقتل شاب، يُدعى عبود خلف الربيعي، وجرح 5 أشخاص.

وقال ناشطون إن الحرس الثوري بدأ بمداهمات في القرى المجاورة للمنطقة، واعتقلوا العشرات من الشباب المحتجين. فيما أظهرت مقاطع، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل، إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المحتجين.

وكانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ بإقليم الأهواز حيث تم إخلاء 74 قرية بسبب غمرها بالفيضانات، وتدمير المنازل والمزارع، كما تسببت الفيضانات في نزوح 100 ألف من السكان العرب، أغلبهم من الفلاحين، حيث نزحوا من قراهم، بينما تهدِّد الفيضانات سكان مدن السوس والخفاجية والبسيتين ودور خوين.

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