زعيم قبيلة الفلاته في النيجر يستنجد بالمسلمين لصد عملية التنصير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ناشد زعيم قبيلة الفلاته في النيجر ويدعى بيلو تانكو، الدول العربية والإسلامية والمسلمين العرب لنجدتهم، لصد عملية التنصير التي يتعرضون لها.

وظهر زعيم القبيلة في مقطع فيديو متداول، يتحدث إلى أحد الأشخاص، مؤكدا أن النصارى يأتون كل عام ليحدثونهم عن دينهم.

وقال أحد الأشخاص خلال المقطع، إن تانكو يعد زعيما على 60 بلدا في النيجر، موضحا أن أبناء قبيلته جميعهم مسلمون ولكن يجهلون أي شيء عن الإسلام.

واستعرض زعيم قبيلة الفلاته، مجموعة من الصور لأبناء قبيلته وهم يلبسون زي الطوارق، أو يعيشون مع الطوارق كما ظهر في المقطع.