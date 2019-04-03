«صحة جازان» تكشف حقيقة إعفاء مدير مستشفى بسبب ملصق

تواصل – جازان:

أكدت مديرية الشؤون الصحية بجازان، أن ما تم تداوله اليوم الأربعاء، من خلال رسالة واتساب عن صدور قرار بإعفاء مدير أحد المستشفيات بالمنطقة على خلفية إغلاق قسم أمام المراجعين بسبب دورة تدريبية للموظفين، غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وفي هذا السياق، أوضح متحدث صحة جازان نبيل غاوي أن ما يتم تداوله عن إعفاء مدير المستشفى غير صحيح.

يُذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان قد باشرت التحقيق بعد أن وضع أحد الأقسام بمستشفى “أبو عريش العام” ملصقاً أمام المراجعين، دوّن عليه عبارة “جميع الموظفين في دورة تدريبية”، معتذراً عن عدم استقبال الحالات مع تأجيل المواعيد ليوم آخر، وهو ما أثار حالة من السخط والاستياء بين أوساط المراجعين.