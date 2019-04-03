حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

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شهدت قرية الشصرة شرق القنفذة، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، واقعة مفجعة، حيث تسبب حريق بغرفة مسن، إلى وفاته محترقاً وتفحم جثته.

تفاصيل الواقعة تشير إلى نشوب حريق بغرفة مسن أثناء نومه ليلاً دون أن يشعر، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد أن التهمت النيران كامل محتويات غرفته وتصاعدت أعمدة الدخان إلى الخارج.

وبعد تصاعد الدخان اكتشف أمر الحريق أحد أقارب المتوفى، ليهرع إلى نجدته لكنه وجده فارق الحياة، ووجد جثته متفحمة وهو بوضع السجود ومتجه للقبلة.

الجهات الأمنية باشرت الحادثَ للتحقيق في أسباب الحريق، ونقل الجثة لثلاجة الموتى، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.