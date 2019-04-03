الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

حادث أليم.. تفحم «سبعيني» في وضع السجود بحريق شرق القنفذة

«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

«القصبي»: مليار دولار منحة من المملكة للعراق

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تغيير «الآيبان البنكي» للمستفيدين

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تغيير «الآيبان البنكي» للمستفيدين

ضبط قائدي حافلتين هددا سلامة المشاة في جدة

ضبط قائدي حافلتين هددا سلامة المشاة في جدة

شركة قنوات الاتصالات تعلن توفر وظائف للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم

شركة قنوات الاتصالات تعلن توفر وظائف للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم
0

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة قنوات الاتصالات السعودية (إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية والرائدة في التوزيع لقطاع الاتصالات في المملكة)، بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس.

وأضافت الشركة أن العمل سيكون في التخصصات المالية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (محاسب) من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– محاسب (العدد 5 وظائف).

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – شهادة البكالوريوس في التخصصات المالية.
3 – ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4 – أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
5 – ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب:
– تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

المهام الوظيفية:
1 – تسوية الاختلافات في الحسابات: تسوية بيانات الحسابات المالية بما فيها البيانات المصرفية، والمقارنة بين الرصيد الفعلي والمبالغ المتسلَّمة والمصروفة خلال الفترة المالية، وتسوية أي اختلافات.
2 – إعداد التقارير: جمع البيانات المالية، وتقديم ملخصات وتقارير عن الوضع المالي، وإعداد التقارير المالية، مثل الموازنات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر.
3 – ضمان الامتثال: اتباع المعايير المحاسبية، وإرشادات التقارير المالية، ومواكبة التشريعات والمعايير المهنية أولاً بأول.
4 – تنفيذ الأنشطة المحاسبية: الاضطلاع بأنشطة المحاسبة العامة، وإعداد مدخلات دفتر اليومية والاحتفاظ بدفاتر الأستاذ لتسجيل المعاملات المتعلقة بالأصول والخصوم وحسابات رأس المال، والتحقق من المعاملات المالية.

طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التأمينات» تعلن عن وظائف شاغرة

«التأمينات» تعلن عن وظائف شاغرة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو 35 متقدماً على وظائفها للمراجعة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو 35 متقدماً على وظائفها للمراجعة

وظائف بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف بالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف إدارية لحملة الثانوية بمستشفى قوى الأمن في الرياض

وظائف إدارية لحملة الثانوية بمستشفى قوى الأمن في الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟
انفوجرافيك

إنفوجراف.. كيف تتصرف إذا انفجر إطار سيارتك فجأة؟

المزيد
الإفادة في منافع الكتابة!!
مقالات

الإفادة في منافع الكتابة!!

المزيد
ماذا نتوقع ..؟
تدوينات حرة

ماذا نتوقع ..؟

المزيد
أحسِنْ إلى النّاس
مقالات

أحسِنْ إلى النّاس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>