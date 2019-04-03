شركة قنوات الاتصالات تعلن توفر وظائف للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة قنوات الاتصالات السعودية (إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية والرائدة في التوزيع لقطاع الاتصالات في المملكة)، بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس.

وأضافت الشركة أن العمل سيكون في التخصصات المالية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (محاسب) من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– محاسب (العدد 5 وظائف).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – شهادة البكالوريوس في التخصصات المالية.

3 – ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4 – أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5 – ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب:

– تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

المهام الوظيفية:

1 – تسوية الاختلافات في الحسابات: تسوية بيانات الحسابات المالية بما فيها البيانات المصرفية، والمقارنة بين الرصيد الفعلي والمبالغ المتسلَّمة والمصروفة خلال الفترة المالية، وتسوية أي اختلافات.

2 – إعداد التقارير: جمع البيانات المالية، وتقديم ملخصات وتقارير عن الوضع المالي، وإعداد التقارير المالية، مثل الموازنات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر.

3 – ضمان الامتثال: اتباع المعايير المحاسبية، وإرشادات التقارير المالية، ومواكبة التشريعات والمعايير المهنية أولاً بأول.

4 – تنفيذ الأنشطة المحاسبية: الاضطلاع بأنشطة المحاسبة العامة، وإعداد مدخلات دفتر اليومية والاحتفاظ بدفاتر الأستاذ لتسجيل المعاملات المتعلقة بالأصول والخصوم وحسابات رأس المال، والتحقق من المعاملات المالية.

طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).