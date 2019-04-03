الأحساء.. التشهير بمنشأة تغش في تواريخ إنتاج الدجاج

تواصل – واس:

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بمحافظة الأحساء.

وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وعرض كميات من الدجاج تحمل تواريخ إنتاج لاحقة لتاريخ إنتاجها الحقيقي؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما يتضمنه من إيهام وتضليل للمستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً عن منشأة تقوم ببيع الدجاج بتاريخ إنتاج لاحق لتاريخ يوم عرضه، وبالوقوف على مقر المنشأة تم ضبط كميات من الدجاج تحمل تاريخ إنتاج لاحق لتاريخ إنتاجها؛ وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات لإتلافها وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.