بالتنسيق مع «الخارجية».. «السياحة» تستعيد ألف قطعة أثرية من أمريكا (صور)

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه تم استعادة أكثر من ألف قطعة أثرية وطنية، من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

وأوضح مدير عام تسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور، أن الهيئة تعمل على تكثيف جهودها ومساعيها بالتعاون مع شركائها؛ لاستعادة القطع الأثرية الوطنية من داخل وخارج الأراضي السعودية.

وأضاف الدكتور “القنور” أن العدد الإجمالي لتلك القطع بلغ 1127 قطعة أثرية وطنية جرت استعادتها طواعية من أقارب لمواطنين أمريكيين كانوا يعملون بالمملكة في ستينيات القرن الماضي، وهي على مجموعتين.

وأوضح أن المجموعة الأولى للآثار المستعادة وصل عددها إلى 247 قطعة أثرية وطنية من المواطن الأمريكي مارك جولد سميث، والمجموعة الثانية، وصل عددها إلى 880 قطعة أثرية وطنية جرت استعادتها من المواطنة الأمريكية كارول موسمان، وهي عبارة عن قطع أثرية متنوعة ترجع لعصور وحقب زمنية مختلفة.