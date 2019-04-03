بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو 35 متقدماً على وظائفها للمراجعة

تواصل – الرياض:
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 35 من المتقدمين على وظائفها المعلنة في 1440/04/16هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1440/08/02هـ الموافق 2019/04/07م إلى يوم الخميس 1440/08/06هـ الموافق 2019/04/11م؛ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجل على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.
ملاحظات:
1 – الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.
2 – أن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني.
3 – يتطلب إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة.
4 – لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.
5 – من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
الطلبات:
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:
1 – الهوية الوطنية.
2 – أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
3 – وللحاصلين على الدرجة العلمية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.
الأسماء:
|الهوية الوطنية
|الاسم
|******9409
|أحمد جزاع عاتق الجهني
|******4787
|أنس محمد أحمد باحبيل
|******1005
|بندر ذياب عرعر العنزي
|******1800
|تركي إبراهيم عيد حجازي
|******3752
|تركي فهد بن شعيب سلامه
|******7284
|حسام غازي أحمد المحمدي
|******2686
|حمد عبدالله بن حمد الفرج
|******4644
|خالد أبوطالب عبدالله قيسي
|******3018
|خالد حسن أحمد الزهراني
|******5653
|خالد شمروخ بن صنيتان الحربي
|******3422
|خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي
|******8814
|سلطان أحمد بن عيسى عسيري
|******2250
|سلطان عبدالله عبدالرؤوف خوجه
|******6698
|صالح هزاع صالح الفهيقي
|******7838
|طارق صالح عبدالله الموينع
|******4346
|عامر محمد عبدالله كردى
|******0117
|عبدالرحمن جابر هادي جعفري
|******6725
|عبدالعزيز محمد هليل المالكي
|******6739
|عبدالقادر بن محمد بن رجاء الزنبقي
|******9537
|عبدالله سعد عبدالله الزبيدي
|******4941
|عبدالله عبدالرازق دخيل الطلحي
|******2582
|عبدالله محمد بن طيب شملان
|******3445
|عبدالواسع عبدالله بن عبدالرحمن الرزقي
|******8832
|علي حسن بن علي زرد
|******1040
|عماد حامد منير الحربي
|******8492
|فهد خضر حسين الحارثي
|******7131
|فيصل محمد خالد الشمري
|******6771
|محمد خالد عبده اليماني
|******2173
|محمد عواض مقبول العتيبي
|******3177
|محمد عوض تركي التركي
|******6296
|محمد يوسف حسين الحربي
|******8010
|مشعل مرشد راشد المزمومي
|******5330
|نادر أنور بن سالم الهاشمي الأمير
|******8885
|نواف صالح عبدالله الطياش
|******9672
|نواف طلال أحمد حكمي
ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).