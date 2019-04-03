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بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو 35 متقدماً على وظائفها للمراجعة

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو 35 متقدماً على وظائفها للمراجعة
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 35 من المتقدمين على وظائفها المعلنة في 1440/04/16هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي فرع من فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1440/08/02هـ الموافق 2019/04/07م إلى يوم الخميس 1440/08/06هـ الموافق 2019/04/11م؛ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجل على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

ملاحظات:
1 – الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.
2 – أن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني.
3 – يتطلب إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة.
4 – لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.
5 – من لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

الطلبات:
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:
1 – الهوية الوطنية.
2 – أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
3 – وللحاصلين على الدرجة العلمية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

الأسماء:

الهوية الوطنيةالاسم
******9409أحمد جزاع عاتق الجهني
******4787أنس محمد أحمد ​باحبيل
******1005بندر ذياب عرعر العنزي
******1800تركي إبراهيم عيد حجازي
******3752تركي فهد بن شعيب سلامه
******7284حسام غازي أحمد المحمدي
******2686حمد عبدالله بن حمد الفرج
******4644خالد أبوطالب عبدالله قيسي
******3018خالد حسن أحمد الزهراني
******5653خالد شمروخ بن صنيتان الحربي
******3422خالد عبدالعزيز عبدالله العتيبي
******8814سلطان أحمد بن عيسى عسيري
******2250سلطان عبدالله عبدالرؤوف خوجه
******6698صالح هزاع صالح الفهيقي
******7838طارق صالح عبدالله الموينع
******4346عامر محمد عبدالله كردى
******0117عبدالرحمن جابر هادي جعفري
******6725عبدالعزيز محمد هليل المالكي
******6739عبدالقادر بن محمد بن رجاء الزنبقي
******9537عبدالله سعد عبدالله الزبيدي
******4941عبدالله عبدالرازق دخيل الطلحي
******2582عبدالله محمد بن طيب شملان
******3445عبدالواسع عبدالله بن عبدالرحمن الرزقي
******8832علي حسن بن علي زرد
******1040عماد حامد منير الحربي
******8492فهد خضر حسين الحارثي
******7131فيصل محمد خالد الشمري
******6771محمد خالد عبده اليماني
******2173محمد عواض مقبول العتيبي
******3177محمد عوض تركي التركي
******6296محمد يوسف حسين الحربي
******8010مشعل مرشد راشد المزمومي
******5330نادر أنور بن سالم الهاشمي الأمير
******8885نواف صالح عبدالله الطياش
******9672نواف طلال أحمد حكمي

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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