«تحدي 1».. إطلاق أول قمر صناعي تونسي

تواصل – وكالات:

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في بيان، الاثنين، أن صاروخاً روسياً من نوع سويوز سيطلق عام 2020 أول قمر صناعي تونسي على أن يحمل اسم “تحدي 1”.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم الاثنين توقيع عقد بين مجموعة “تلنات” التونسية، وشركة “جي كاي لاونش سورفيزس” الروسية المتخصصة بإطلاق الصواريخ لأهداف تجارية، وذلك خلال احتفال أقيم في صفاقس في تونس.

وجاء في البيان أن الطرفين وقعا عقداً “لإطلاق أول قمر صناعي تونسي – تحدي 1 – بواسطة الصاروخ الروسي سويوز – 2”.

وأضافت الوكالة أن مشروع “تحدي1” هو مشروع علمي الهدف منه تقديم مقاربة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها العملية.